اجراء تخفيف وزن المحفظة المدرسية يدخل حيز التطبيق هذا الموسم

يشرع ابتداء من هذا الموسم الدراسي تطبيق الاجراءات المتعلقة بتخفيف وزن المحفظة المدرسية لتلاميذ الاطوار الدراسية الثلاث ، وهو الاجراء الذي لاقى استحسانا كبيرا من طرف اولياء التلاميذ لا سيما المتمدرسين في الطور الابتدائي .

ووصف اولياء التلاميذ في غليزان قرار وزيرة التربية بتخفيف وزن المحفظة المدرسية لتلاميذ الطور الابتدائي ب "الصائب " لانه يساهم في الحفاظ على صحة اطفالهم ويخفف من مشقة التنقل للصغار .

ويوضح الدكتور محمد صامت في ميكروفون محمد توفيق بوخاتم من اذاعة الجزائر بغليزان ان وزن الحقيبة المدرسية المثالي لا يجب ان يتعدى نسبة 15 بالمائة من وزن التلميذ اي من 4 الى 5 كيلوغرامات على اكثر تقدير. واضاف الطبيب ان عددا كبيرا من التلاميذ كانوا يعانون من الام في الكتفين والظهر و هو ما قد يؤدي الى اثار جانبية اخرى قد تصل الى تقوسات في العمود الفقري للاطفال على المدى البعيد .

ودعا الطبيب الاولياء الى دعم مبادرة تخفيف وزن المحافظ المدرسية باختيار امثل لهذه الاخيرة وتفادي اقتناء المحافظ التي تتماشى والموضة دون مقاييس صحية .

المصدر : اذاعة الجزائر غليزان