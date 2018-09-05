اجراء تخفيف وزن المحفظة المدرسية يدخل حيز التطبيق هذا الموسم

05/09/2018 - 11:11

اجراء تخفيف وزن المحفظة المدرسية يدخل حيز التطبيق هذا الموسم

 يشرع ابتداء من هذا الموسم الدراسي تطبيق الاجراءات المتعلقة بتخفيف وزن  المحفظة المدرسية لتلاميذ  الاطوار الدراسية الثلاث  ، وهو الاجراء الذي لاقى استحسانا كبيرا من طرف اولياء التلاميذ لا سيما المتمدرسين في الطور الابتدائي .

 ووصف اولياء التلاميذ في غليزان  قرار وزيرة التربية بتخفيف وزن المحفظة المدرسية لتلاميذ الطور الابتدائي ب "الصائب " لانه يساهم في الحفاظ على صحة اطفالهم ويخفف من مشقة  التنقل للصغار .

 ويوضح الدكتور محمد صامت  في ميكروفون محمد توفيق بوخاتم من اذاعة الجزائر بغليزان ان وزن الحقيبة المدرسية  المثالي لا يجب ان يتعدى نسبة 15 بالمائة  من وزن التلميذ  اي من 4 الى 5 كيلوغرامات على اكثر تقدير. واضاف الطبيب ان عددا كبيرا من التلاميذ كانوا  يعانون من الام  في الكتفين والظهر  و هو ما قد يؤدي الى اثار جانبية اخرى قد تصل الى تقوسات في العمود الفقري للاطفال على المدى البعيد .

 ودعا الطبيب الاولياء الى دعم مبادرة تخفيف وزن المحافظ المدرسية باختيار امثل لهذه الاخيرة  وتفادي اقتناء المحافظ  التي تتماشى والموضة دون مقاييس صحية .

 المصدر : اذاعة الجزائر غليزان 

الجزائر, مجتمع