مــــــرابــــويـــــات بـــني عــــــبــاس... صورة للتعايش الإسلامي المسيحي

في هذه البيئة الصحراوية التي تبعد ب 1200كم عن العاصمة الجزائرية’ بجنوبها الغربي تحط عيناك على الواحة البيضاء بني عباس.

قبل أكثر من 100 سنة يحل الأب" شارل دوفوكـو" بمدينة بني عباس يستقر بها ويشيد فضاء"خــــاوة" مصلى بالكنيسة المسيحية ومكان لإستقبال الضيوف .

مرابويات بني عباس" أربيتي’هنري’إكزافي’برونو" وآخرون توافدوا على مدينة بني عباس بعدما أن فتحت ذراعيها عاشوا وتعايشوا مع سكان المدينة.

نغادر جوهرة الصحراء بني عباس ونحتفظ فيها بأروع صورة إسلامية للتعايش والسلام

المصدر: الحاج ماحي كبير - اذاعة مستغانم