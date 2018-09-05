وزير الاتصال يزور المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام

أكد وزير الاتصال جمال كعوان أن المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام يعتبر عاملا مهما في المجال الإعلامي بالجزائر، باعتباره فضاءا يحتوي على الذاكرة الوطنية للوثائق.

و أشار كعوان إلى أن هذه المهام، مهما كانت تقليدية، لاتتطلب أقل من تكيف متواصل للقدرات والكفاءات التي يجبأن تعمل وباستمرار على تعميق تطور المعلومة والاتصالفي عهد الرقمنة الكلية.

جاء ذلك خلال زيارة قادته هذا الأربعاء للمركز الوطنيللوثائق والصحافة والصورة والإعلام، حيث عقد جلسة عمل جمعته بمدير المركز، أوصديق محمد سعيد، حسب ماأفاد به بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن كعوان تفقد بالمناسبة مختلفالمصالح التي تضم متخصصين في مجال التوثيق، تقنيينومختصين آخرين في الرقمنة الذين يعملون على تنفيذ المهامالمنوطة بالمركز.

وأشار البيان الى أن هذه الزيارة جاءت لتؤكد وتعزز المسارالمهني الذي يجسد مهام المركز الذي يتمثل في جمع والحفاظ على الإرث المكتوب، المصور والسمعي البصريالوطني.