وزارة الصحة تحدد مصدر وباء للكوليرا

تم اليوم الأربعاء اكتشاف "مصدر هام" لانتشار وباء الكوليرا على مستوى ولاية البليدة، حسب ما علم لدى وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات.

وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق بوادي بني عزة (ولاية البليدة) الذي اكتشفت به بكتيريا كانت سببا في انتشار الوباء بالمنطقة، مشيرة الى أن البكتيريا انتشرت في عدة نقاط عبر مجرى الوادي.

وكان وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، قد صرح أمس الثلاثاء في ندوة صحفية أن الوضعية المتعلقة بداء الكوليرا توجد "تحت السيطرة"، مشيرا الى أنه سيتم الابقاء على "نظام اليقظة" إلى غاية التعرف على الأسباب الحقيقية التي كان وراء هذا الوباء.