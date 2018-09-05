وزير الداخلية يستقبل نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا

استقبل وزير الداخلية و الجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الأربعاء بالجزائر، نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، فريد بلحاج، الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر من 4 الى 7 سبتمبر الجاري.

و صرح بلحاج للصحافة عقب اللقاء أن "هذه الزيارة تعتبر فرصة ثمينة تأتي في ظروف خاصة".

و حسب ممثل هذه الهيئة المالية العالمية، تم التطرق خلال هذا اللقاء الى العديد من المسائل خصوصا منها المتعلقة بمخطط تطوير الجزائر في آفاق 2035 المسمى "الرؤية المستقبلية للجزائر 2035".

وقال بلحاج "سمح لنا هذا اللقاء بالتطرق لمشروع الجزائر 2035 و كذلك لطريقة البنك العالمي للانخراط مع الجزائر في ديناميكية تعاون و تبادل الخبرات".

كما أضاف المسؤول، بأنه سيتم تجسيد علاقة الجزائر و البنك العالمي بتبادل خبرات مشترك "أي تجربة الجزائر بالنسبة للبنك العالمي و التي نقدرها و كذا تجربة البنك العالمي بالنسبة للجزائر".

"اتفقنا على أن انخراط البنك العالمي لن يقوم على بعض التمويلات، بل هو التزام مصدره التعاون في الميدان التقني وفي هذا الإطار ركزنا التزامنا".

كما اكد بلحاج أن الجزائر ستستفيد من الخبرة التي يقترحها البنك العالمي في إطار الشراكة في العديد من الميادين.

كما كان لممثل البنك العالمي هذا الأربعاء لقاء مع وزير المالية عبد الرحمان راوية.

وفي هذا الصدد قالت وزارة المالية في بيان لها "أن هذه الزيارة تؤكد رغبة الطرفين في تعزيز التعاون ودعم المنظمة المالية العالمية للجزائر وإرادتها القوية في مرافقتها لمواصلة مجهوداتها لتنويع اقتصادها".

و شكل اللقاء فرصة للطرفين لتقييم التعاون و دراسة طرق تعزيزه و تحديد أنجع الوسائل لتطويره.

كم تم التطرق خلال هذا اللقاء لأهم محاور التعاون بين الجزائر و البنك العالمي، من بينها المحاور التي تدخل في اطار اقتصاد المعرفة ، لا سيما مشروع "الرؤية المستقبلية للجزائر 2035" المبرمج ضمن نموذج التنمية الاقتصادية آفاق 2035.