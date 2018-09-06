وزارة الداخلية توزع حافلات النقل المدرسي على تلاميذ المناطق النائية

يشرف اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي على مراسيم تسليم حافلات للنقل المدرسي لفائدة ثلاثين بلدية بغية السماح للاطفال المتمدرسين في الجنوب والهضاب العليا للالتحاق بمدارسهم في ظروف حسنة .

وكانت وزارة الداخلية قد استلمت الاثنين الماضي 150 حافلة موجهة للنقل المدرسي من طرف الشركة الجزائرية لصناعة السيارات مرسيدس بنز بتيارت.

هذا واستفاد التلاميذ قرية تواتي الطاهر التي تبعد عن مقر بلديتها سلمانة المتواجدة في ولاية الجلفة ب 65 كلم من حافلة للنقل المدرسي قدمها الهلال الاحمر الجزائري في مبادرة لانهاء معاناة الاطفال الذين كانوا ينقطعون عن مقاعد الدراسة بعد انتهاءهم من الطور الابتدائي.

وعبر اولياء التلاميذ في ميكروفون اذاعة الجزائر من الجلفة عن فرحتهم لاستيلام القرية الحافلة المدرسية التي ستغير مآل العديد من الصغار هناك الذين كان مصيرهم رعي الغنم بعد استكمال الدراسة في الطور الابتدائي .

والتحق الامس اكثر من 9 ملايين تلميذ لمقاعد الدراسة في موسم جديد وصفته وزيرة القطاع بن غبريت ب "التكويني بامتياز " لبلوغ اعلى معايير الجودة في التربية والتعليم .

المصدر : الاذاعة الجزائرية