الفريق الوطني لكرة القدم يجري آخر حصة تدريبية قبل التنقل الى بانجول

يتنقل مساء اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم على متن رحلة خاصة الى بانجول لمواجهة نظيره الغامبي السبت المقبل بداية من الخامسة والنصف بتوقيت الجزائر في حساب الجولة الثانية لتصفيات كان 2019.

وسيجري المنتخب حصة تدريبية اخيرة صبيحة اليوم ليعقبها لقاء مع الصحافة الوطنية مع بعض لاعبي المنتخب الوطني.

ويعتبر هذا اللقاء اول مباراة يقود فيها جمال بلماضي الخضر والذي اكد انه يصبو الى اعادة الاعتبار للمنتخب الذي تقهقر اداءه منذ مدة ، وكذا تحقيق نتائج ايجابية في منافسة الكان التي ستحتضنها الكامرون العام المقبل .

واوضح الناخب الوطني في ميكروفون اتلاذاعة الجزائرية ان اكثر ما يهمه هو كيف سيكون المنتخب ذهنيا وردة فعله فوق الميدان مؤكدا ان هدفه هو الرجوع بنتيجة ايجابية تضمن له البقاء في صدراة المجموعة التي يتواجد بها.

ويجري اللقاء الثاني من مجموعة الجزائريلعب غدا بين فريقي الطوغو والبنين الذي يتقاسم حالي الصدارة مع الجزائر بثلاث نقاط .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية