غسان سلامة :يجب الالتزام بوقف اطلاق النار وبناء مؤسسات مدنية وعسكرية قوية في ليبيا

اعرب رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة عن قلقه ازاء الوضع في البلاد خلال اول بيان موجز له امام مجلس الامن.

واوضح سلامة في كلمته امام مجلس الامن ان "أعمال العنف التي عصفت بالعاصمة منذ 26 اوت أتت على ستار الهدوء الذي كان قد غلف مدينة طرابلس منذ ماي2017" ، مؤكدا ان الدبابات والمدفعية الثقيلة قد اقتحمت السكنات ما اسفر عن مصرع 60 مواطنا ليبيا واصابة 159 اخرين.

واضاف سلامةبالقول ان توسط البعثة التي يرأسها يوم 4سبتمبر بين أبرز أطراف النزاع بهدف وقف إطلاق النار ساهم في إيقاف الاقتتال والبدء في استعادة بعض النظام إلى المدينة.، مشيرا ان البعثة تعمل على ا حماية هذا السلام الهش أملاً في ترسيخه.

ودعا سلامة الى عدم التسامح مع من ينتهكون وقف اطلاق النار مؤكدا ان إعادة الاستقرار إلى ليبيا يستلزم ارساء مؤسسات مدنية وعسكرية قوية وموحدة تعمل لمصلحة جميع المواطنين على حد سواء.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية