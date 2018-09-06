سفير جنوب إفريقيا في لقاء مع الإذاعة الدولية: العلاقات مع الجزائر تتعزز يوما بعد يوم

أكد سفير جنوب إفريقيا بالجزائر، ثكوزاني دونيس دلومو، أن العلاقات الجزائرية الجنوب إفريقية راسخة في التاريخ وتعزز يوما بعد يوم.

وقال في حوار خص به الإذاعة الدولية، أجرته آسيا بكار، إن مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين خلال زيارة وزير الخارجية عبد القادر مساهل إلى جنوب إفريقيا مؤخرا تشدد على التعاون بين البلدين في عدة مجالات أهمها التجارة والصناعة والدبلوماسية والدفاع والأمن والتنمية الاجتماعية. مشيرا إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجنوب إفريقيا كان في صلب اللقاء الذي جمع وزيرا الخارجية للجزائر ولجنوب إفريقيا.

وأشار سفير جنوب إفريقيا بالجزائر إلى أن المجال الدبلوماسي حظي باهتمام كبير حيث تم التنويه بضرورة تطوير العمل الدبلوماسي بين البلدين والعمل على الاستمرار في التشاور كما شدد على ضرورة تنظيم لقاءات عديدة وملتقيات.

من جهة أخرى، أكد السفير على ان المقاربة الجزائرية الجنوب إفريقية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية متشابهة حيث يعمل البلدان توحيد الرؤى في صلب الاتحاد الإفريقي. إذ قال : " إن كنا نملك نفس المقاربة بين جميع بلدان الاتحاد الإفريقي تجاه هذه القضايا فإن القارة الإفريقية قادرة على موجهة هذه التحديات وقادرة على رفع تحدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقطاب الاستثمار ولا يمكن أن يتحقق ذلك إن لم تتحد الشعوب فيما بينها".

وفي هذا السياق شدد السفير على أن المسائل الأمنية تحمل أولوية مطلقة فيجب على الأفارقة التكلم بلغة والعمل على إيجاد الحلول لهذه المسائل بأنفسهم وعدم الانتظار أن تفرض من الخارج. كما أكد أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية في القارة الافريقية دون السلم والاستقر.

وفيما يخص قضية الصحراء الغربية، أكد السفير على أن الوزيرين خلال لقائهما في بريتوريا، أكد على ضرورة تسوية المسألة الصحراوية وفق الشرعية الدولية من خلال تمكين الشعب الصحراوي في تحقيق مصيره.

وفيما يخص التعاون، بين افريقيا والصين، أكد السفير الجنوب الافريقي أن الصين تعد ثاني أقوى اقتصاد عالمي وتملك مقاربة مختلفة فهي : " لم تأت في علاقتها مع افريقيا على أساس مستعمر أو فارضة لنفسها فهي تأتي على أساس شريك اقتصادي وتقيم علاقتها مع افريقيا وفق مبدأ رابح-رابح. والمقاربة تعاون جنوب-جنوب. والأهم من ذلك هو التنمية وهذا ما يضع مشاريع عديدة.