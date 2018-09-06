الامن الوطني يطلق حملة للتعريف بالمواد المحظورة في الرحلات الجوية

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى مطار هواري بومدين الدولي اليوم الخميس حملة تحسيسية وتوعوية لفائدة المسافرين لتعريفهم بأنواع المواد المحظور نقلها في أمتعتهم خلال الرحلات الجوية والتي قد تشكل خطرا على حياتهم وعلى وسائل النقل الجوي.

و اوضح محافظ شرطة التابع للفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي سفيان فروج انهذه الحملة التحسيسية تهدف الى تنوير واطلاع المسافرين على خطورة هذه المواد المحظورة والمعدات التي يمنع حملها ونقلها خلال رحلاتهم الجوية .

وتشمل هذه المواد المحظورة السوائل والمواد الهلامية والاسلحة والالعاب النارية والاسلحة البيضاء وكذا الحادة والقاطعة الى جانب خراطيش الصيد والذخيرة والغازات والسوائل سريعة الالتهاب والمتفجرات والمواد الكيماوية التي يمكن استعمالها في محاولة الاعتداء.

وأكد نفس المسؤول في هذا الاطار أن كل مسافر يخضع الى التفتيش الدقيق باستعمال جهاز كشف على هذه المواد المحظورة من أجل حماية أمنه وسلامته أثناء السفر، مشيرا الى أن هذه الحملة التحسيسية تعد "جد هامة بالنسبة للمسافرين حتى يساهموا في تسهيل تطبيق هذه الاجراءات الامنية أثناء القيام بعملية تفتيش الامتعة .

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية