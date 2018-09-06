نور الدين بدوي يشرف على توزيع حافلات للنقل المدرسي

اعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اليوم نور الدين بدوي من قصر المعارض عن تسليم 741 حافلة وجهة للنقل المدرسي خلال الشهر الجاري من اصل 1500 حافلة .

العملية التي انطلقت اليوم بتسليم 30 حافلة لممثلي بلديات الهضاب العليا والجنوب ستتواصل على مراحل خلال السنة الجارية .

وثمنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت المبادرة التي ستدعم المسار التربوي للتلاميذ بالاضافة الى تطبيق المرسوم الخاص بتسيير المطاعم المدرسية للطور الابتدائي.

وكانت وزارة الداخلية قد تعاقدت مع ثلاث مؤسسات جزائرية من اجل تسليم الحافلات وهي هيونداي الجزائر ومرسيدس بنز بتيارت وكذا المؤسسة الوطنة للنقل الحضري.

وستسمح عملية توزيع الحافلات الخاصة بالنقل المدرسي بتقليص نفقات عدد كبير من البلديات التي اثقلت كاهلها تكاليف الاستئجار السنوي والتعاقدات الموسمية مع الخواص وهو ما يتحدث عنه بعض المنتخبين المحليين في البلديات النائية التي استفادت اليوم من عملية توزيع اولى دفعات الحافلات المدرسية في ميكروفون القناة الاولى .

توزيع الحافلات المدرسية على القرى النائية والبلديات سينهي معاناة الآلاف من التلاميذ والاولياء الذين اصبح استكمال الدراسة حلما بعيد المنال بالنسبة اليهم بسبب بعد المسافات بينهم وبين الاكماليات والثانويات، وهو حال سكان قرية طاهر تواتي بالجلفة الذين سيتغير مآل ابنائهم وبناتهم بعد تسلمهم للحافلة .