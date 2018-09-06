اطلاق حملة لتنظيف وادي بني عزة بالبليدة وتغطية مجراه بعد اعلانه بؤرة للكوليرا

أطلقت السلطات المحلية لولاية البليدة جملة من الاجراءات الاستعجالية لتطهير و تغطية وادي بني عزة بعد تأكيد وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات انه مصدر وباء الكوليرا الذي مس ستة ولايات عبر الوطن من بينها ولاية البليدة التي سجلت اكبر عدد من الإصابات.

وفي تصريح لاذاعة الجزائر من البليدة أعلن والي البليدة بالنيابة رابح آيت حسن عن رصد ميزانية اولية قدرت ب 60 مليون دج لتغطية مجرى الوادي على ان تنمح الاولوية للنقاط المحاذية للتجمعات السكانية مشيرا الى استكمال هذه العملية في غضون العشرة ايام كأقصى تقدير.

كما طمأن ذات المسؤول مواطني البليدة خاصة القاطنين بمحاذاة الوادي واعدا اياهم بمتابعة هذه العملية الى غاية القضاء على هذه النقاط السوداء على مستوى الولاية.

و كانت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات قد أكدت في بيان لها أمس أنه اكتشف بوادي بني عزة بولاية البليدة بكتيريا كانت سببا في انتشار الوباء بالمنطقة، مشيرة الى أن البكتيريا انتشرت في عدة نقاط عبر مجرى الوادي.

المصدر : الاذاعة الجزائرية / وكالة الانباء الجزائرية