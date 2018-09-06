إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم إرهابيان،اليوم الخميس، نفسيهما للسلطات العسكرية بتمنراست وكان بحوزتهما مسدسان رشاشان من نوع كلاشنيكوف وأربعة مخازن ذخيرة مملوءة،حسبما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و اوضح ذات البيان انه في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابيان نفسيهما، اليوم 06 سبتمبر 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بكل من سكوني سيد أحمد المكنى أبو خالد الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008 و بشيري البشير المكنى أبو الوليد الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2012.

وأكد ذات المصدر ان الإرهابيين كان بحوزتهما مسدسان رشاشان من نوع كلاشنيكوف وأربعة مخازن ذخيرة مملوءة.

وأضاف البيان أن هذه النتائج الإيجابية المحققة تشهد على مدى تحكم قواتنا المسلحة في تنفيذ مهامها بكل فعالية واحترافية قصد بسط الأمن والسكينة في كامل ربوع الوطن.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية