بطولة إفريقيا للأمم-2019 تصفيات الجولة الثانية: غامبيا-الجزائر : المنتخب الجزائري يتنقل إلى بانجول

غادر المنتخب الجزائري لكرة القدم، بعد ظهر اليوم الخميس الجزائر باتجاه العاصمة الغامبية بانجول تحسبا لمباراته ضد نظيره الغامبي لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2019 (المجموعة الرابعة) المقررة يوم السبت (سا 30ر17 بالتوقيت الجزائري).

ويتكون الوفد الجزائري الذي يرأسه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي من 24 لاعبا من بينهم لاعب واحد ينشط في البطولة الجزائرية و هوعبد القادر بدران (وفاق سطيف) الذي عوض المصاب أيوب عبد اللاوي (نادي سيون/سويسرا).

وسيقيم الخضر بفندق أوسيان باي،وخلال اقامته ببانجول سيجري رفاق الحارس رايس مبولحي، حصة تدريبية واحدة يوم الجمعة بالميدان الرئيسي لملعب الاستقلال في توقيت المباراة (سا 30ر16 بالوقيت المحلي) و (30ر17 بالتوقيت الجزائري).

واستعدادا لهذه المباراة، دخلت التشكيلة الوطنية يوم الاثنين الفارط في تربص مغلق بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى التابع للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وقد الغيت الحصة التدريبية المقررة صباح اليوم الخميس من طرف الناخب الوطني، جمال بلماضي "اعتبارات فنية.

وقبل امتطائه الطائرة، عبر صانع ألعاب المنتخب الجزائري، ياسين براهيمي عن ثقته قبل مواجهة تشكيلة العقارب يوم السبت حيث قال: تحدثنا نحن اللاعبون فيما بيننا و الطاقم الفني. المباراة في غاية الأهمية، نتعجل بالعودة لسكة الانتصارات. علينا البقاء إيجابيين حيث سنذهب إلى بانجول لتحقيق الفوز. لن تكون الأمور سهلة بل معقدة، على غرار كل المباريات التي تجري في إفريقيا. ليس لنا أي عذر، سنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق الانتصار.

من جهته، أوضح المدافع رفيق حليش العائد للمنتخب الوطني بعد طول غياب، عن استعداده التام لمواجهة غامبيا، بهدف العودة إلى الجزائر بنتيجة إيجابية حيث قال لقد عملنا جيدا خلال تربصنا. فالأجواء رائعة داخل المجموعة، والاتصال الأول بالناخب الجديد تم في أحسن الظروف. الجميع واع بالمهمة التي تنتظرهم. سنبذل المستحيل في بانجول.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية