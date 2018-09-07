المغرب يبعد 5 آلاف مهاجرا "قسرا" نــحو الحدود الجزائرية

قالت منظمة العفو الدولية، إن "حملة المداهمات الواسعة و المتواصلة التي تقوم بها السلطات المغربية ضد آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى وطالبي اللجوء واللاجئين، شمالي البلاد، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة تعتبر قاسية وغير قانونية".

وقالت هبة مرايف- مديرة برنامج الشرق الأوسط شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية- في تقرير نشرته الجمعة،إن هذه الحملة "المروعة على المهاجرين واللاجئين في المغرب قاسية وغير قانونية على حد سواء، إنها تمثل انتكاساً يثير القلق من قبل حكومة قدمت عام 2013 التزامات جديدة بشأن سياسة اللجوء والهجرة لجعل المغرب بلداً يمتثل للمعايير الدولية".

فمنذ نهاية شهر جويلية الماضي، قامت الشرطة المغربية، مع قوات الدرك الملكي المغربي والقوات المساعدة المغربية، بمداهمات كبيرة على الأحياء التي يعيش فيها اللاجئون والمهاجرون في عدة مدن وبشكل مكثف، خاصة في المقاطعات الشمالية من مدن (طنجة والناظور وتطوان) المجاورة للحدود الإسبانية، حسب التقرير.

ووفقاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "فقد اجتاحت المداهمات منذ جويليةالماضي، ما يقدر بخمسة آلاف شخص، وكُدّسوا في الحافلات، وتركوا في مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية أو في جنوب البلاد".

وقامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراقبة عدد الحافلات التي غادرت من طنجة وتطوان والناظور وعددت تقديرات لعدد الأشخاص الذين تم ضبطهم.

و كانت الأجهزة الأمنية المغربية، قد اعتقلت يوم 31 أوت الماضي، وبشكل تعسفي ما يقدر بنحو 150 شخصاً من جنوب الصحراء في "طنجة"، قبل نقلهم إلى المدن الجنوبية حيث تركوا هناك.

وأبلغ الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، أن المهاجرين قد اعتقلوا بعد أن بدأوا احتجاجاً صغيراً أمام القنصلية الإسبانية، مطالبين بالحرية للمهاجرين من جنوب الصحراء في المغرب.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها منظمة العفو الدولية بشأن حملة المداهمات الجارية، فقد اعتقلت السلطات المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين دون التحقق من وثائقهم القانونية، واحتجزتهم لساعات قليلة، وأخذت بصماتهم، ثم أرغمتهم على ركوب الحافلات مكبلين بالأصفاد أو في بعض الحالات كانت أيديهم مقيدة بالحبل وهُجّروا قسراً إلى مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية، أو في المناطق النائية الجنوبية القريبة من /تزنيت والرشيدية وبن جرير وبني ملال ومراكش/.

وفي العديد من الحالات، كان على المهاجرين السير لعدة كيلومترات قبل الوصول إلى أول مركز حضري يمكنهم من خلاله العودة إلى أوطانهم.

ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين في الرباط، فقد تم خلال الأحداث الأخيرة, نقل ما لا يقل عن 14 طالب لجوء و 4 لاجئين مسجلين في المغرب قسراً إلى جنوب البلاد.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج