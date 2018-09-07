البطولة العربية للأمم للدراجات: ميداليتان فضيتين وبرونزية للجزائر في اليوم الثالث

نال المنتخب الجزائري للدراجات اليوم الجمعة ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية في منافسات اليوم الثالث من البطولة العربية للأمم للدراجات على الطريق المقامة بمدينة مستغانم.

وتوج الدراج الجزائري محمد أمين نهاري بفضية سباق ضد الساعة فردي صنف أواسط بعد أن قطع مسافة السباق (24 كيلومتر) في 32 دقيقة و26 ثانية متأخرا عن الدراج المصري عاصم خليل الحسيني بسبعة ثواني.

وفازت المتسابقة الجزائرية ياسمين بوزنزن بفضية سباق ضد الساعة فردي صنف إناث بعد أن قطعت المسلك (24 كيلومتر) في 39 دقيقة و39 ثانية كما نالت الجزائرية رشا بلقاسم بن ونان برونزية نفس السباق.

وكان المنتخب الوطني للدراجات قد فاز أمس الخميس بذهبية سباق ضد الساعة حسب الفرق صنف أكابر كما أحرز في اليوم الأول من البطولة فضيتي نفس المسابقة في صنفي الأواسط والإناث.

وتقام السبت منافسات سباق ضد الساعة فردي صنف الناشئين على مسافة 15 كيلومتر وصنف الأكابر على مسافة 40 كيلومتر بنفس المسلك الذي ينطلق من مخرج مدينة مستغانم (سيدي العجال) ويمتد على طول الطريق السريع الذي يربط المدينة بالطريق السيار شرق غرب.

ترتيب البطولة العربية للأمم دراجات على الطريق بعد منافسات اليوم الثالث:

1 - مصر : 4 ذهبيات

2- الجزائر : ذهبية و4 فضيات وبرونزية

3 - الإمارات : فضية

4- العراق : برونزيتان .