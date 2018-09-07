اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الجمعة ،ببرج باجي مختار من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

واوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وإثر عملية بحث وتفتيش واستغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، اليوم 7 سبتمبر 2018، من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على مدفع (1) مجرور عيار 37 ملم، 196 مقذوف عيار 23 ملم، 31 طلقة عيار 14.5 ملم، 561 طلقة عيار12.7 ملم, 2034 طلقة عيار7.62 x 54 ملم الى جانب ماسورة مدفع".

وذكر البيان ان هذه النتائج المحققة ميدانيا "تأتي لتؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي في تأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بأمن وسلامة التراب الوطني".

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج