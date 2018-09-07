كرة اليد - بطولة إفريقيا للأمم-2018 لأقل من 21 عاما: انهزام المنتخب الجزائري أمام تونس (25-46)

انهزم المنتحب الجزائري لكرة اليد (دون 21 عاما/ذكور) أمام نظيره التونسي بنتيجة 25-46 الشوط الأول: (12-23) في افتتاح البطولة الإفريقية للأمم-2018 لهذه الفئة العمرية و التي تحتضنها مدينة مراكش المغربية من 8 إلى غاية 14 سبتمبر الجاري.

وستجري هذه المنافسة في شكل بطولة مصغرة من سبعة فرق، بعد انسحاب في الدقيقة الأخيرة لزامبيا، حسبما أعلنته أمس الخميس الاتحادية الجزائرية للكرة الصغيرة.

فبعد انسحاب في الدقيقة الأخيرة لزامبيا من المنافسة، فضلت الكونفديرالية الإفريقية اعتماد بطولة مصغرة من سبعة فرق، حسبما أوضحته الهيئة الفيدرالية.

وكانت زامبيا متواجدة في المجموعة الثانية الى جانب، مصر، المغرب وغينيا. وتضم المجموعة الاخرى كل من تونس، الجزائر، انغولا ونيجيريا.

وتتأهل المنتخبات التي ستحتل المراكز الأربعة الأولى في موعد مراكش، إلى بطولة العالم لكرة اليد دون 21 سنة، المقررة سنة 2019 في إسبانيا (بلد حامل اللقب).