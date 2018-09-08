تـصـفـيــات " كـان 2019" /غامبيا- الجـزائر : ''الخضـر" من أجل تجديد العهد مع الانتصارات

يسعى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القد بقيادة مدربه الجديد جمال بلماضي تجديد العهد مع الانتصارات ووضع حد لسلسلة النتائج السلبية، هذا السبت بملعب الاستقلال بباكو (ابتداء من الساعة الـ30ر17سا بتوقيت الجزائر)، لحساب الجولة الثانية من تصفيات كاس امم افريقيا 2019 .

الفريق الوطني الذي حط الرحال مساء الخميس ببانغول مصمم على قهر "العقارب" والاحتفاظ بريادة ترتيب المجموعة الرابعة.

وبعد تعيينه شهر أوت المنصرم على رأس العارضة الفنية للخضر، يسعى الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي (42 سنة)، الى اعادة قاطرة المنتخب الى السكة الصحيحة وهو الهدف الذي يمر حتما عبر تحقيق نتيجة ايجابية له في أول مقابلة له مع الخضر ومن ثم اعادة زرع الثقة في صفوف الكتيبة الجزائرية التي زعزعتها سلسلة النتائج السلبية.

وعبر جمال بلماضي عن ثقته في تشكيلته حيث صرح عقب وصوله إلى بانغول قائلا:" اعتقد انّ عناصر المنتخب عازمة على تحقيق الفوز (...) فحتى وان كانت المهمة تبدو صعبة امام تشكيلة تتكون اساسا من لاعبين ينشطون بالخارج، الا اننا سنخوض هذا اللقاء بنية واحدة هي الفوز و العودة الى الديار بالزاد كاملا ".

وأجرى رفاق الحارس رايس مبولحي ، الجمعة حصتهم التدريبية الوحيدة في بانغول في أجواء ممطرة وبحضور كل اللاعبين الذين تنقلوا إلى غامبيا.

وعبر صانع ألعاب المنتخب الجزائري، ياسين براهيمي عن " ثقته" قبل مواجهة تشكيلة "العقارب" اليوم السبت حيث قال: "تحدثنا نحن اللاعبون فيما بيننا و الطاقم الفني. المباراة في غاية الأهمية، نتعجل بالعودة لسكة الانتصارات.

علينا البقاء إيجابيين حيث سنذهب إلى بانجول لتحقيق الفوز. لن تكون الأمور سهلة بل معقدة، على غرار كل المباريات التي تجري في إفريقيا. ليس لنا أي عذر، سنعمل كل ما في وسعنا لتحقيق الانتصار".

من جهته، أكد مدرب المنتخب الغامبي، البلجيكي توم سانتفيات لواج قائلا ": لقد عاينت طريقة لعب المنتخب الجزائري جيدا و انا اكن الكثير من التقدير و الاحترام لهذا المنتخب الذي يعتبر احد احسن المنتخبات في القارة الافريقية و العالم العربي ، لكن اعتقد مع هذا ان فريقي جاهز لمقابلة اليوم السبت الذي لا يملك فيها اي خيار آخر سوى الفوز ووضع حد لفترة الفراغ التي دامت طويلا ".

وسيدير هذه المقابلة طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم الرئيسي يوسف السرايري بمساعدة مواطنيه انور حميلة و يامين ملوشي .

وفي المقابلة الثانية من المجموعة الرابعة المقررة ليوم الاحد، سيلتقي منتخب البنين بنظيره الطوغولي في مقابلة مقررة على الساعة ال00ر17سا بتوقيت الجزائر .

وعقب الجولة الاولى من التصفيات يتصدر المنتخب الوطني الترتيب رفقة منتخب البنين بمجموع 3 نقاط, بفضل فوز التشكيلتين على التوالي، امام الطوغو و غامبيا بنفس النتيجة (1-0) .

وسيتأهل صاحبا المركزين الاول و الثاني الى المرحلة النهائية من كاس امم افريقيا 2019 المقررة بالكاميرون .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج