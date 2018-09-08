وفاة 12 شخصا واصابة 62 أخرين في حوادث مرور خلال يومين

توفي 12 شخصا وأصيب 62 أخرون بجروح في 17 حادثا عبر عدة مناطق مختلفة من الوطني حسب ما أفاد به السبت بيان للحماية المدنية.

وحسب البيان فقد سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية بومرداس بوفاة 03 اشخاص وجرح 02 آخرين، خلال 03 حوادث مرو، موضحا أنه " خلال الفترة الممتدة بين 06 إلى 08 سبتمبر 2018 ،سجلت وحدات الحماية المدنية 4514 تدخل في عـدة مناطق من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وتمت الاشارة الى أن هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المروروالحوادث المنزلية و الإجلاء الصحي وكذا إخماد الحرائق.

ومن جهة اخرى تدخل اعوان الحماية المدنية من أجل حالتي (02) وفاة غرقا في المجمعات المائية في كل من: ولاية قالمة اين توفي مراهق يبلغ من العمر 17 سنة غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى قرية صفراني بلدية مجاز عمار وفي ولاية باتنة التي شهد حاثة غرق طفل يبلغ من العمر 15 سنة داخل بركة مائية بالمكان المسمى سد الأخضر ببلدية نقاوس.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية قالمة --حسب ذات المصدر-- لنقل جثث 03 أشخاص متوفيين على إثر إنفجار عجلة شاحنة داخل مراب لتصليح العجلات بحي ساكة محمود ببلدية نشماية دائرة قلعة بوصبع.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج