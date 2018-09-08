إحباط محاولة تهريب 130 ألف أورو على مستوى مطار هواري بومدين

قامت مصالح شرطة الحدود على مستوى مطار هواري بومدين الدولي نهاية الأسبوع الحالي بتوقيف شخصين وبحوزتهما مبلغين ماليين يقدران بـ 100000 أورو و30000 أورو، من دون التصريح بهما للإدارة المختصة، حسب بيان أصدرته المديرية العامة للامن الوطني.

وجاء في البيان انه :"بتهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرفي وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجي قامت مصالح شرطة الحدود على مستوى مطار هواري بومدين الدولي نهاية الأسبوع الحالي من توقيف شخصين في عمليتين متفرقتين، أثناءمحاولتهما مغادرة التراب الوطني عبر الرحلات الجوية، وبحوزتهما مبلغين ماليين يقدران بـ 100000 أورو و30000 أورو، من دون التصريح بهما للإدارة المختصة".

وتمت الاشارة ايضا الى انه وخلال العملية الاولى تمكنت قوات الشرطة من توقيف شخص في العقد الرابع من العمر، ضبطت بحوزته 100000 أورو كانت مخبأة داخل الحقيبة اليدوية، كان يتأهب للتوجه لمدينة مالقة الإسبانية.

أما في العملية الثانية --تضيف المديرية العامة للامن الوطني في بيانها-- فقد قامت قوات الشرطة العاملة بالمطار من توقيف رعية إفريقية في العقد الثاني من عمري بحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 30000 أورو غير مصرح بها، كان متوجها إلى مدينة باماكو المالية.

المصدر: الاذاعة الجزائرية/ وأج