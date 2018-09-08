البطولة العربية للأمم للدراجات: الجزائري عز الدين لعقاب يفوز بذهبية سباق ضد الساعة أكابر

فاز الدراج الجزائري عز الدين لعقاب، السبت، بذهبية سباق ضد الساعة فردي أكابر ضمن فعاليات البطولة العربية للأمم للدراجات على الطريق المقامة بمدينة مستغانم بين 5 و12 سبتمبر الجاري.

وقطع المتسابق الجزائري مسافة السباق (40 كيلومتر) في زمن قدره 53 دقيقة و3 ثواني متقدما ب 19 ثانية عن الدراج الجزائري منصوري حمزة الذي نال الفضية فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الدراج الإماراتي محمد مروي البلوشي.

كما حاز الدراج الجزائري حمزة عماري ضمن فعاليات اليوم الرابع من البطولة على فضية سباق ضد الساعة صنف الناشئين بعد قطعه لمسلك السباق (15 كيلومتر) في 22 دقيقة و6 ثواني متأخرا عن المتسابق المصري محمد أحمد قاسم الذي حصل على الميدالية الذهبية.

وعادت برونزية هذا السباق للمنتخب الوطني الجزائري للدراجات بفضل الدراج عبد الرزاق عماري.

وتدعم رصيد المنتخب الجزائري بعد منافسات اليوم الرابع من البطولة بأربع ميداليات جديدة (ذهبية وفضيتين وبرونزية) تضاف إلى ميدالية ذهبية و4 فضيات وبرونزية هي حصاد الجزائر منذ بداية الدورة.

ومن المنتظر أن تنطلق غدا منافسات سباق الفردي العام بسباق الأواسط على مسافة 120 كيلومتر انطلاقا من وسط مدينة مستغانم إلى مدينة إستيدية ثم الدخول في مسلك مغلق بين إستيدية وعين النويصي وفرناكة (4 دورات من 20 كيلومتر) والعودة إلى مستغانم.

ترتيب البطولة العربية للأمم دراجات على الطريق بعد منافسات اليوم الثالث:

1- مصر : 5 ذهبيات وبرونزية

2- الجزائر : 2 ذهبية و6 فضيات و2 برونزية

3-الإمارات : فضية وبرونزية

4-العراق: برونزيتان.

المصدر : الاذاعة الجزائرية /وأج