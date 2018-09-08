بوعزقي:شعبة الدواجن توظف أكثر من نصف مليون عامل وحققت إنتاجا بـ 155 مليار دينار خلال2017

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،عبد القادر بوعزقي، هذا السبت، أن شعبة الدواجن توفر أكثر من 500 ألف منصب شغل ، واستطاعت أن تحقق إنتاجا بـ 155 مليار دينار خلال 2017 بعدما كانت لا تتعدى الـ 54 مليار دينار في سنة 2009.

وأوضح وزير الفلاحة في كلمته الافتتاحية خلال يوم دراسي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لشعبة الدواجن، بفندق الأوراسي بالعاصمة، هذا السبت، أن إنتاج اللحوم البيضاء عرف نموا بـنسبة 10.3 بالمائة، بينما ارتفع إنتاج بيض الاستهلاك بـ 6.2 بالمائة خلال السنوات العشر الأخيرة .

وقال بوعزقي إن شعبة الدواجن شهدت خلال السنوات الأخيرة تصدير بعض المنتجات كبيض الاستهلاك وارجل الدجاج ومستحضرات اللحوم البيضاء، بينما انخفض استيراد أعلاف الدواجن بـنسبة 25 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2017.

المصدر : الإذاعة الجزائرية