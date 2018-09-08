طمار: الديكور الداخلي والخارجي لجامع الجزائر ينبغي ان يعكس الطابع الجزائري الأصيل

اكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار،السبت، بالجزائر ان الاشغال المتعلقة بإنجاز جامع الجزائر تسير بوتيرة جيدة،مشددا على ضرورة المتابعة الدقيقة والميدانية لكل مرحلة من مراحل الانجاز حتى يتم تسليم هذه المنشأة المعمارية في الآجال المحددة.

وعلى هامش زيارته التفقدية لجامع الجزائر رفقة وزير الموارد المائية حسين نسيب ووالي الجزائر عبد القادر زوخ ، أكد طمار أن الاشغال بلغت مرحلة هامة تتعلق اساسا باستكمال أشغال الخرسانة للبنية التحتية للجامع وايضا الاسراع في وتيرة أشغال التبليط و التزيين ووضع اللمسات الاخيرة للثرية المركزية للجامع.

وفي هذا الصدد قام الوزير بتفقد الثرية الكبرى للجامع التي تم استلامها والمصممة في شكل تسابيح مشددا على ضرورة ايلاء العناية اللازمة للجانب الفني في انجاز الديكور الداخلي والتهيئة الخارجية للجامع.

كما استفسر عن باقي الثريات الصغيرة للجامع و التي يبلغ عددها 89 ثرية مشددا على ضرورة الحرص من الانتهاء من كل اشغال التزيين في اجالها المحددة.

وأوضح الوزير أن الهندسة الفنية للديكور الداخلي والخارجي للجامع ينبغي ان تعكس الطابع الجزائري الأصيل والنمط الاسلامي.

كما تفقد طمار عملية وضع الرخام في قاعة الصلاة حيث تلقى توضيحات عن مدى تقدم وتيرة الاشغال قائلا:" ينبغي العمل على استكمال الأشغال في آجالها المحددة وأية مبررات لن تكون مقبولة" .

وزار الوزير ايضا حظيرة السيارات للجامع اين استفسر عن المساحة المخصصة لسيارات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، كما اعطى تعليمات لوضع نظام اشارة لتسهيل حركية الدخول و الخروج لأصحاب المركبات.

من جهة اخرى تلقى الوزير توضيحات بشان عملية وضع الابواب في قاعة الصلاة و التي تسير حسب المشرفين على العملية بشكل جيد مشددا على ضرورة التنسيق الدقيق والصارم بين مسؤولي الاقسام بالورشة، من اجل بلوغ عمل متقن الامثل دون الاخلال بالأجندة الزمنية للاشغال.

من جهته اكد وزير الموارد المائية عن انتهاء اشغال انجاز شبكة المياه الخاصة بالجامع ،معبرا عن ارتياحه لجودة الاشغال و استكمالها في الآجال المحددة.

كما أشار الى انطلاق الاشغال الخاصة باقتصاد المياه و اعادة رسكلتها ومعالجة المياه المستعملة واعادة استغلالها في سقي المساحات الخضراء ، لافت الى امكانية تزويد هذا الجامع بمصادر مياه مكملة من اجل تأمين حاجياته بشكل كامل.