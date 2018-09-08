الكأس الممتازة سيدات و رجال لكرة اليد: تتويج مزدوج للمجمع البترولي

توج فريق المجمع البترولي بالكأس الممتازة لكرة اليد سيدات و رجال اليوم السبت بمغنية (ولاية تلمسان) عقب فوزهما على التوالي ضد اتحاد أقبو (29-23) و وفاق عين توتة 25-23.

ففي الكأس الممتازة سيدات نجح فريق المجمع البترولي من الاحتفاظ بلقبه بعد أن نجح في قلب تأخره في الشوط الأول (11-15) إلى فوز بنتيجة 29-23.

نفس السيناريو حدث في الكأس الممتازة للرجال حيث عرف فريق المجمع البترولي كيف يقلب الطاولة على منافسه وفاق عين توتة و الفوز بالمباراة بنتيجة 25-23 بعد أن كان منهزما في المرحلة الأولى بنتيجة 14 مقابل 10.

نتائج المباريات:

يوم السبت 8 سبتمبر بمغنية:

سيدات: إتحاد أقبو - المجمع البترولي 23-29

رجال: المجمع البترولي - وفاق عين التوتة 25-23.