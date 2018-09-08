الكأس الممتازة سيدات و رجال لكرة اليد: تتويج مزدوج للمجمع البترولي

08/09/2018 - 21:11
رياضة, كرة اليد
توج فريق المجمع البترولي بالكأس الممتازة لكرة اليد سيدات و رجال اليوم السبت بمغنية (ولاية تلمسان) عقب فوزهما على التوالي ضد اتحاد أقبو (29-23) و وفاق عين توتة 25-23.
ففي الكأس الممتازة سيدات نجح فريق المجمع البترولي من الاحتفاظ بلقبه بعد أن نجح في قلب تأخره في الشوط الأول (11-15) إلى فوز بنتيجة 29-23.
نفس السيناريو حدث في الكأس الممتازة للرجال حيث عرف فريق المجمع البترولي كيف يقلب الطاولة على منافسه وفاق عين توتة و الفوز بالمباراة بنتيجة 25-23 بعد أن كان منهزما في المرحلة الأولى بنتيجة 14 مقابل 10.
نتائج المباريات:
يوم السبت 8 سبتمبر بمغنية:
سيدات: إتحاد أقبو - المجمع البترولي 23-29
رجال: المجمع البترولي - وفاق عين التوتة 25-23.