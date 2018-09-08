تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 - الجولة الثانية: غامبيا و الجزائر تتعادلان (1-1)

تعادل المنتخب الجزائري لكرة القدم مع نظيره الغامبي بنتيجة (1-1) الشوط الأول (0-0) لحساب الجولة الثانية (المجموعة الرابعة) من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا-2019، جمع بينهما مساء اليوم السبت، بملعب الاستقلال بباكو (بانجول).

وسجلت الأهداف من طرف بغداد بونجاح (د 47) للجزائر و آسان سيساي (د 49) لغامبيا.

بعد هذه النتيجة، يبقى الخضر بقيادة المدرب الجديد جمال بلماضي في صدارة الترتيب بمجموع (4) نقاط، بينما يبقى منتخب "العقارب" في المركز الثالث بنقطة واحدة.

وستجري المباراة الثانية لنفس المجموعة الرابعة يوم غد الأحد بين الطوغو و البنين.