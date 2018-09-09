تسجيـل كــل ما تبــقى من بــرنامج عــدل 2013 في قـانــون الماليـــة 2019

سيتم تسجيل كل ما تبقى من برنامج سكنات صيغة البيع بالإيجار(عدل) 2013 في قانون المالية 2019 ،حسبما اكده السبت مصدر مسؤول في وزارة السكن و العمران و المدينة.

يذكر أن وزير السكن و العمران و المدينة السيد عبد الوحيد طمار كان قد أعلن في وقت سابق "عن الانطلاق في اشغال انجاز اكثر من 50 بالمئة من برنامج عدل المسجل لسنة 2018 و المقدر ب 120 الف وحدة سكنية مضيفا ان ما تبقى من هذا البرنامج هو حاليا قيد الدراسة و اختيار المقاولات التي ستنجزه.

وبخصوص عمليات استلام و توزيع السكنات، اكد المصدر ذاته أن وتيرتها تسير بشكل "جيد و منتظم"

في هذا الصدد - يضيف المصدر- قامت وزارة السكن بتوزيع نحو 30 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال شهر أوت الماضي كما تعتزم توزيع 30 ألف وحد اضافية في غضون شهر سبتمبر الجاري.

ويذكر ان الوزير قد صرح مؤخرا على ان الدولة "ستستمر في توزيع السكنات من مختلف الصيغ و ذلك عبر كافة ولايات الوطن".

كما جدد حرصه على متابعة ومراقبة عمل الشركات المنجزة للمشاريع السكنية وأن القطاع يستخذ اجراءات عقابية ضد كل الشركات التي تخل بآجال تسليم البرامج الموكلة لها .

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج