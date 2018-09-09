بن جاب الله للإذاعــة: رحــلات جـديـدة للقـــطار نحـــو الجــنــوب الجـــزائري ابتــداء من هذا الإثـنيـن

اكد المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية ياسين بن جاب الله،ان الدخول الاجتماعي الحالي، سيكون مميزا باطلاق عدد من الخطوط الجديدة في مناطق الجنوب ابتداء من هذا الاثنين .

وكشف بن جاب الله الذي حل، هذا الأحد، ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الاولى ان الشركة الوطنية الوطنية للسكك الحديدية ستضمن ابتداء من هذا الاسبوع رحلات جديدة في كل من تقرت ، بسكرة، سعيدة ، النعامة، بشار وعين الصفراء ، لينتقل العمل في هاته الخطوط ابتداء من الاسبوع المقبل بقطارات الكوراديا التي تعمل بنظام gsml وهو النظام الذي سيعمل به القطار الذي سيشرف على تدشينه هذا الاثنين وزير النقل من باتنة .

وبخصوص خطوط الضواحي ، قال بن جاب الله إن العمل على برنامج الصيانة الخاصة بالشبكة القديمة سيستمر،موضحا ان العائق الاكبر في هاته المهمة هو الاكتظاظ الكبير في حركة القطارات بين الحراش والجزائر العاصمة .

ودعا ضيف الأولى، المواطنين الى التحلي بثقافة المواطنة والمساهمة في حماية القطارات الجديدة والقديمة على حد السواء موضحا ان عمليات التخريب لا تزال تطال كل القطارات، خاصة بالرشق بالحجارة وهو ما يكلف صيانة تدوم ثلاثة ايام الى اسبوع كامل الامر الذي يقوض مساعي الشركة لتقديم خدمة دائمة.

وعن مستوى الخدمات المقدمة داخل القطارات، قال ياسين بن جاب الله انها"تتحسن يوما عن يوم بشهادة المسافرين" ، مرجعا الامر الى التكوين المتخصص الذي يتلقاه العاملون على متن القطارات، واشار بن جاب الله ان خدمة المضيفات لم تعمم في كامل القطارات لكنها ستتماشى مع اطلاق رحلات الكوراديا ابتداء من يوم غد على متن رحلات باتنة و بسكرة و تقرت وبشار.

وتحدث ضيف الصباح عن خدمة ربط المواطنين الى الوجهات البحرية انطلاقا من الولايات الجنوبية واكد ان النشاط الاكبر كان كبيرا في الوجهة الشرقية كبسكرة والمسيلة باتجاه عنابة وجيجل..

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية