بن غبريت للاذاعــة : المدرسة الابتدائية أضحت تخضع لقانون أساسي خاص بها لأول مرة منذ الاستقلال

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن المدرسة الابتدائية لأول مرة منذ الاستقلال أضحت تخضع لقانون أساسي خاص بها على غرار المتوسطات والثانويات ، فضلا عن تدعيمها بمرسومين يتعلق الأول بالإطعام المدرسي والثاني يخص النقل المدرسي ، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي باشرها القطاع موجهة بالأساس إلى الطور الابتدائي الذي يضم أكثر من 50 بالمائة من التلاميذ ، ما يعادل أكثر من 4.5 ملايين تلميذ.

وأوضحت نورية بن غبريت خلال استضافتها ضمن برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة هذا الأحد ، أن المدرسة الابتدائية انتقلت إلى مستوى عالي في مجال التسيير عكس السنوات السابقة، وهو ما يعد خطوة هامة نحو كسب تحديات مدرسة الجودة التي ترتكز على التحوير البيداغوجي و الحوكمة واحترافية الموظفين عن طريق التكوين.

وقالت وزيرة التربية إنه سيتم إعادة تنظيم امتحان شهادة الباكالوريا وامتحان شهادة التعليم الابتدائي بالتشاور مع الشريك الاجتماعي للتوصل إلى إجماع وطني مع جميع الأسرة التربوية بما فيها أولياء التلاميذ، مشيرة إلى تقييم مستوى كل المدارس الابتدائية قبل الشروع في إصلاح امتحان" السانكيام" الذي لن يكون خلال هذا الموسم، بينما سيتضمن إصلاح نظام امتحان البكالوريا التقييم المستمر للتلميذ ابتداء من السنة الثانية ثانوي حسب المتحدثة ذاتها .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية