اجتماع اطراف النزاع الليبي اليوم بالزاوية والداخلية تحذر من تجدد الاشتباكات

تجتمع اليوم أطراف النزاع الليبي اليوم الأحد في الزاوية ، برعاية البعثة الأممية لاستكمال باقي الترتيبات الخاصة بالتهدئة التي تنتهي صباح اليوم .

وكان نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي أحمد معيتيق قد أجرى أمس مباحثات مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة تمحورت حول آلية دعم حكومة الوفاق وضمان وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس والترتيبات الخاصة بالتهدئة.

و حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية من تجدد الاشتباكات في طرابلس ودعت السكان إلى الابتعاد عن أماكن المواجهات قدر الإمكان حفاظا على سلامتهم.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المكتب الإعلامي للوزارة قوله إن التحذير يأتي بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة من قبل مكتب الأمم المتحدة لحل جميع المجموعات المسلحة المتناحرة في طرابلس .

يذكر أن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات حكومة الوفاق وعناصر اللواء السابع المنحدر من مدينة ترهونة (80 كلم جنوب العاصمة)، على مدى أكثر من أسبوع، في بعض مناطق جنوب طرابلس أسفرت عن مقتل 78 شخصا و جرح 313 آخرين. وتوقفت المواجهات بعد التوصل يوم الثلاثاء الماضي، إلى هدنة برعاية البعثة الأممية.

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية