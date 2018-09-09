قيطوني:حجم استثمارات سوناطراك يقارب 10 مليارات دولار سنويا

كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الأحد عن حجم استثمارات مجمع سوناطراك التي بلغت 10مليارات دولار كمعدل سنوي، جاء ذلك خلال الأيام الإعلامية لسوناطراك حول فرص الاستثمار للمؤسسات الجزائرية.

أوضح الوزير في هذا الصدد "أن الشركة قامت بإنجاز أكثر من 180 حقل بما في ذلك 15 حقلا بالغ الأهمية مع جميع الهياكل المرافقة (وحدات السطحي نظم الجمعي مراكز التوزيع) وكذا الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التابعة لها.

كما أشار إلى إنجاز 34 خطا يبلغ مجموع طولها حوالي 20 ألف كمي و 82 محطة للضخ والضغط مجهزة ب 372 ماكنة و 127 صهريج لتخزين النفط والمكثفات".

وطالب الوزير باشراك المستثمرين الجزائريين في المشاريع الكبرى للشركة من اجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.

واوضح في هذا الخصوص"وجوب اشراك الشركات الوطنية المحلية في اطار مخطط الشركة التنموي بهدف تشجيع الشركات المحلية".

ومن جانبه الرئيس المدير العام لشركة سونطراك عبد المومن ولد قدور "اكد ان هذا اللقاء هو فرصة حقيقية لترتيب المعطيات كل حسب امكانياته".

وقامت سوناطراك أيضا بإنجاز مركزي للتوزيع في حاسي الرمل بالنسبة للغاز وفي حوض الحمرا بالنسبة للنفط والمكثفات فضلا عن ستة مصافي بسعة أكثر من 30 مليون طن.

ولفت قيطوني كذلك إلى خطوط الأنابيب الثلاثة لنقل الغاز إلى الخارج خط "جي او ام" إلى إيطاليا وخط "جي بي دي اف" إلى إسبانيا (عبر المغرب) و خط ميدغاز الى اسبانيا.

وانجز المجمع من جهة اخرى أربعة مصانع لتمييع الغاز الطبيعي بسعة 56 مليون م3ي ومركبان لفصل غاز البترول المميع بسعة إجمالية قدرها 10 ملايين طني إضافة إلى مركبين للبتروكيماويات (الميثانول والبولي اثيلين) تستحوذ عليها سوناطراك بمفردها.

وتشمل استثمارات سوناطراك ايضا إنجاز أربعة مركبات لانتاج الأمونياك واليوريا (مادة متبلورة ) بالشراكة مع مجمعات أجنبية بطاقة انتاجية اجمالية بأكثر من 7،3 مليون طن خلال السنة فضلا عن مصنعين لإنتاج الهيليوم بالشراكة.

وفيما يتعلق بمتوسط رقم الاعمال السنوي الذي حققه المجمع خلال السنوات الخمس الماضية ي قفد بلغ 43,2 مليار دولار سنوياً.

وبالنسبة لمتوسط الجباية النفطية السنوية المدفوعة للخزينة العمومية فيقدر ب 2.550مليار دج في السنوات الخمس الأخيرة.

وأعلن في الاخير الوزير قيطوني عن طرح الشركة لمناقصة ستطرحها لجنة ضبط الكهرباء والغاز قريبا لتركيب 150 ميغاواط لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية موجهة خصيصا للشركات الوطنية.

المصدر: الإذاعة الوطنية