سوناطراك توقع عقود مع مؤسسات وطنية بقيمة 36 مليار دج

وقع مجمع سوناطراك اليوم الأحد بالجزائر اتفاقين و خمسة عقود مع مؤسسات وطنية عمومية و خاصة في اطار تشجيع الاندماج الوطني في الصناعات النفطية و الغازية.

و وقعت هذه العقود و الاتفاقيات التي يقدر مبلغها بـ 36 مليار دج على هامش الأيام الإعلامية لسوناطراك حول "فرص الاستثمار للمؤسسات الجزائرية" بحضور الرئيس المدير العام للمجمع عبد المومن ولد قدور.

و وقعت الاتفاقية-اطار الأولى مع مجمع إيميتال من أجل انجاز خدمات لصالح هياكل تابعة لسوناطراك و فروعها.

و وقعت الاتفاقية-اطار الثانية مع اتصالات الجزائر الفضائية (أ.تي.اس) لإمداد سوناطراك بخدمة الكراء و الاشتراك في نظام تحديد الموقع الجغرافي و تسيير حضيرة السيارات التابعة للمجمع و فروعه.

أما العقودي فتم توقيع الأول مع شركة "ألفابيب" التي ستزود مشروع توسعة نظام النقل بالأنابيب "جي.بي.دي.أف" بأنابيب قطرها 48 بوصة و طولها 203 كم .

و يتعلق العقد الثاني الذي تم توقيعه مع مجمع كوسيدار-إيناك بانجاز أنبوب غاز قطره 48 بوصة و طوله 197 كم تابع لمقطع العريشة ببني صاف و المندرج في اطار توسعة نظام النقل بالأنابيب.

و تم توقيع العقد الثالث مع "أوني" من أجل تزويد الآبار التابعة لمشروع تطوير حقل أوحانت بألواح شمسية.

أما العقد الرابع فجرى توقيعه مع مؤسسة "كهريف" و يتعلق بتزويد الحقول الغربية لتوات بالكهرباء من خلال انجاز خط كهربائي جوي ب30 كيلو فولط (60 كم) و بشبكة من الخطوط الكهربائية ب30 كيلو فولط (110 كم) في اطار مشروع تطوير الحقول الغازية بتوات.

و وقعت سوناطراك العقد الخامس مع "أو.أن.ار" من أجل انجاز عملية تفكيك (تنصيب و هندسة مدنية) خمس وحدات لمركب "سي.بي.1.كا سكيكدة" و استرجاع النفايات الحديدية و غير الحديدية و كذا تأهيل الموقع.