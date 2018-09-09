لوح: "لا أحد يعلو على القانون أو يتغول على سلطانه"

09/09/2018 - 20:55

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم  الأحد بتندوف بأن القضاء "القوي" هو القادر على التصدي لمختلف أشكال الفساد.

وأوضح الوزير في مداخلة له أمام أعيان و ممثلي المجتمع المدني بتندوف والتي بثت على مستوى جميع المجالس القضائية عبر الوطن من خلال تقنية التحاضر عن بعد في إطار زيارة قام بها إلى الولاية بأن "القضاء القوي المستقل و النزيه هو القادر على التصدي لمختلف الجرائم و أشكال الفساد و غيرها من الأمراض الاجتماعية المختلفة".

وأكد  لوح في ذات السياق بأن القضاء الجزائري المسلح بالدستور و قوانين الجمهورية و بالإرادة السياسية المؤيدة، ماض في سبيل تطبيق القانون و فق  الإجراءات و المبادئ التي تطبقها جميع البلدان التي تحترم فيها الحقوق و الحريات بصورتها الحضارية.

وشدد الوزير بأنه يتعين على الجميع الإدراك "أنه لا أحد يعلو على القانون أو  يتغول على سلطانه"، داعيا في الوقت ذاته إلى مواصلة محاربة هذه الآفات بالجدية  و الصرامة الواجبة بالنظر إلى ما يشكله الفساد و الأمراض الاجتماعية من خطورة  التي أصبحت تنخر المجتمعات و تعيق تقدمها .

و أعلن  لوح بالمناسبة عن إنشاء القطب القضائي الجزائي المالي الذي  سيتوفر على كل الإمكانيات البشرية و المادية التي تؤهله للقيام بدور أكثر  فاعلية في محاربة جريمة الفساد في إطار مواصلة إصلاح المنظومة القانونية ذات  العلاقة بمحاربة الفساد بهدف تعزيز فعالية مكافحة هذه الآفة. 

و أثنى الوزير في تدخله على الأمن و الاستقرار الذي يعيشه الوطن بفضل  المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و  زكاها الشعب الجزائري بالأغلبية الساحقة .

وأبرز  لوح بالمناسبة حرص الدولة الذي توليه إلى الجنوب الكبير و  العناية التي تحظى بها ولاية تندوف مبرزا حجم التخفيف من معاناة مواطني هذه  الولاية من خلال إنشاء مجلس قضائي سنة 2005 .

و قبل ذلك دشن وزير العدل حافظ الأختام محكمة إدارية من شأنها - كما قال - أن تسمح بإنهاء معاناة المتقاضين جراء التنقل إلى ولاية بشار و هو ما "يجسد بصدق برنامج رئيس الجمهورية الذي أرسى مبدأ تقريب العدالة من المواطن" كما قال.

واختتم لوح زيارته إلى الولاية بتفقده ورشة لإنجاز محكمة بتندوف الجديدة و التي عرفت تقدما في الأشغال تجاوز 70 بالمائة حسب الشروحات المقدمة  للوفد الوزاري.

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