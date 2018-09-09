كأس العرب للأندية البطلة 2018- الدور الأول إياب : اتحاد الجزائر-القوة العراقية (2-0)

توقف لقاء اتحاد الجزائر - نادي القوة الجوية العراقية والذي يدخل ضمن فعاليات إياب الدور الأول من كأس العرب للأندية البطلة لكرة القدم الذي جرت وقائعه، مساء اليوم الأحد، بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر) في الدقيقة 72 بعد أن تأثر اللاعبون العراقيون بهتافات أنصار ''الاتحاد''.

وكانت هتافات أنصار نادي العاصمة تمجد الرئيس العراقي السابق صدام حسين وهو ما أغضب إدارة ولاعبي فريق القوة ليقرروا مغادرة أرضية الميدان وعدم مواصلة اللقاء احتجاجا عن تلك الهتافات.

وانتظر الحكم ربع الساعة القانونية ليعلن عن نهاية المباراة التي كانت لصالح الاتحاد 2-0. وسجلت أهداف المباراة من طرف ربيع مفتاح (د 39) و سعد ناجي (46+1) ضد مرماه.

وكان ممثل الجزائر قد فاز (1-0) في مباراة الذهاب التي جرت في شهر جويلية بمدينة كربلاء العراقية.

ويعد اتحاد الجزائر، الممثل الثالث للجزائر في هذه المنافسة العربية، مع مولودية الجزائر التي ستلعب مباراة الإياب ضد الرفاع البحريني يوم 28 سبتمبر بالجزائر، و وفاق سطيف الذي تأهل إلى الدور القادم، رفقة الاسكندري المصري، والمريخ السوداني.