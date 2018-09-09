المجاهد والمثقف عبد الله حمان في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله المجاهد والمثقف عبد الله حمان، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 82 سنة، إثر مرض عضال حسب ما علم من أقاربه.

وقد عرف الفقيد بكونه من المدافعين وأحد أشهر المناضلين من أجل الثقافة الأمازيغية بولاية وهران منذ عدة سنوات.

بعد توقيفه سنة 1956 لمشاركته في عمل فدائي بسيدي بلعباس، تمت إدانة الراحل بـ 10 سنوات سجن حيث شهد التعذيب والويلات والظروف اللاإنسانية الممارسة في السجون في عدد من مراكز الاعتقال غرب البلاد.

وبعد الاستقلال، اشتغل الفقيد كخياط مع التفرغ للإبداع الثقافي، ومنتجا لمسرحيات، وأشعار، وترجمة أعمال عالمية إلى اللغة الأمازيغية.

كما ساهم الراحل الذي كان يتقن ثلاث لغات في إنشاء الجمعية الثقافية "نوميديا" التي اشتغلت منذ سنوات بترقية الأمازيغية وتطويرها في ولاية وهران.

و سيوارى جثمان الفقيد الثرى، يوم غد الاثنين، بعد صلاة الظهر بمقبرة عين البيضاء بوهران.