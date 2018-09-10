مــقتــل 5 أشخــاص وإصابة 18 آخـرين في انقلاب حافـلة لنقل المسـافرين بعين الدفــلى

هلك 5 أشخاص وأصيب 18 آخرون في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق السيار على مستوى بلدية الحسينية بولاية عين الدفلى حسبما أفاد به نصرالدين بغداد المكلف بالاتصال على مستوى الجزائرية للطرق السيارة .

وقال نصرالدين بغداد إن مصالح دورية الطريق السيار سجلت صبيحة اليوم حادث مرور خطير تمثل في انقلاب حافلة ركاب متوجهة إلى وهران على مستوى المكان المسمى الحسينية بعين الدفلى .

ووقع الحادث بسبب السرعة المفرطة ما أدى إلى انزلاق الحافلة، وخلف في حصيلة أولوية 5 قتلى و 18 جريحا .

وذكرت مديرية الحماية المدنية أن قوة الصدمة كانت عنيفة جدا لدرجة أن الحافلة المتجهة إلى الجزائر العاصمة وجدت نفسها في الطريق المعاكس المؤدي إلى وهران، مشيرا إلى أنه و فور تلقيها الخبر تدخلت مصالح الحماية المدنية مجندة 4 شاحنات و 8 سيارات إسعاف وما لا يقل عن 35 عنصرًا.

وقد تم تحويل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لخميس مليانة، إستنادا لذات المديرية التي أفادت بأن الظروف المناخية (الأمطار الغزيرة) والسرعة يكونان وراء وقوع الحادث.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية وراء وقوع هذا الحادث علما أن هذا الاخير تسبب كذلك في اضطرابات كبيرة في حركة السير سيما على مستوى الطريق الرابط بين بومدفع و خميس مليانة الذي لا يزال لحد الساعة مغلقا أمام حركة المرور

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية