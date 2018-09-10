الإذاعــة الجــزائرية تنـــظم هذا الاثنين خطــا مفتــــوحا لـقطاع التكــوين المهنــي

تنظم إذاعة جيل" أف أم" بالتنسيق مع جميع الإذاعات الجهوية والمحلية، هذا الاثنين، خطا مفتوحا لقطاع التعليم والتكوين المهنيين ، تحسبا للدخول المهني المقرر في الـ 23 من الشهر الجاري.

وأعدت إذاعة" جيل أف أم" الموجهة للشباب برنامجا ثريا من حصص وريبورتاجات ، يتماشى ومناسبة الدخول المهني الذي يثير اهتمام شريحة واسعة من الشباب الراغبين في تلقي تعليم وتكوين مهنيين يفتح لهم آفاقا واسعة في عالم الشغل.

وسيكون مستمعو جميع القنوات الإذاعية المحلية على موعد مع هذا اليوم الذي يهدف إلى تحسيس الشباب بأهمية الالتحاق بمراكز ومعاهد التكوين ، فضلا عن التخصصات القديمة والجديدة التي تتيحها الدخول المهنى بعد حوالي أسبوعين.

وكان و زير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي ، قد كشف عن توفير 400 ألف منصب تكويني جديد و أزيد من 3 مليار دينار لرفع التجميد على عدة مراكز وتنويع عروض التكوين لإنجاح دخول التكوين والتعليم المهنين .

وأشار الوزير إلى أن الاهتمام بشعب التكوين المهني ذات الأولوية "قد ارتفع بصفة متدرجة" في السنوات الأخيرة، مستشهدا بالتخصصات التابعة لميدان الصناعة التي تمثل "40ر25 في المائة من العرض الاجمالي في حين أنها لم تتعد 7ر22 في المائة في سبتمبر 2017" حيث تمثل شعبة الفندقة والسياحة والصناعات التقليدية "69ر15 في المائة من العرض بينما كانت تمثل 3ر10 في المائة خلال نفس الدورة من السنة الماضية"

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية