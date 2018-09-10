بقاط بركاني للإذاعـة : انشاء وكالة وطنية لليقظة الصحية أصبح أكثر من ضرورة لمواجهة كل الأمراض المتنقلة

اكد رئيس عمادة الاطباء الجزائريين محمد بقاط بركاني ان انشاء الوكالة الوطنية لليقظة سيعمل على مجابهة انتشار الاوبئة التي تهدد الصحة العمومية في الجزائر

وشدد محمد بقاط بركاني الذي حل الاثنين ضيفا على القناة الاولى ،على ضرورة تحضير مخططات لمواجهة مثل حالات الكوليرا أو البوحمرون، لاسيما وأن الانتشار اصبح سريعا" ، موضحا أن الوكالة ستعمل على استشراف الآفاق الصحية لكل المناطق بحسب خصوصياتها وتسطر مخططات لمواجهة الاخطار المحتملة ، كما ستساهم في اطلاق الانذارات المتعلقة بالاخطار الصحية لبعض المهن، وتقف جنبا الى جنب مع السلطات المحلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ​وتفادي انتشار أكبر للأمراض والأوبئة التي ظهرت مؤخرا في الجزائر.

وستعمل الهيئة التي لا يزال تاسيسها مقترحا من طرف عمادة الاطباء مع وكالاتها الولائية على تحديد مصادر التلوث التي قد تهدد صحة المواطنينوكذا العمل مع مخابر طبية للكشف عن مصادر الأوبئة والفصل في طرق الوقاية منها والحد من انتشارها .

وألح بقاط بركاني على وجوب ترسيخ ثقافة نظافة المحيط الخارجي في المجتمع ، لأن الممارسات الحالية تظهر كيف تخلى الجميع عن المحيط الخارج عن منزله و"كأن الوضع البيئي للمحيط لا يعني إلا أعوان النظافة" ، واضاف بالقول "لاحظنا في السنوات الاخيرة بلوغ نسبة مهمة من تغطية المدن بالمياه الشروب التي تدعمت بمياه البحر المحلاة ورغم ذلك فاننا نجد نفس المدن الكبرى تشكو من النفايات والقذارة في الشوارع رغم جهود عمال النظافة وهو ما يستدعي اقحام المواطنين في عمليات التنظيف" .

وانتقد رئيس عمادة الأطباء، تقاعس وسائل الاعلام عن القيام بمرافقة الجهود الطبية المتعلقة بالتحسيس والتوعية بمخاطر الكوليرا وطرق الحماية منها ، مشيرا الى التضارب الكبير في المعلومات الذي ساد في اول ايام انتشار الكوليرا والاشاعات التي طالت عددا من المواد الاستهلاكية .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية