توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بسيدي بلعباس

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبيي أمس الأحد ، عنصر (02) دعم للجماعات الإرهابية بولاية سيدي بلعباس.

و اوضح بيان لوزارة الـدفاع الـوطـنـي، هذا الاثنين، انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلوماتي أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبيي يوم 09 سبتمبر 2018، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بسيدي بلعباس/ن.ع.2".

وأضاف المصدر انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمةيضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(9,3) قناطير من المواد الغذائية و(200) غرام من مادة TNT ومعدات تفجير، فيما تم حجز (20) قنطارا من مادة التبغ ببسكرة /ن.ع.4."

وفي سياق متصل--كما افاد ذات البيان --" أوقف عناصر الدرك الوطنيي إثر عملية منسقة بكل من عين تموشنت/ن.ع.2 وأم البواقي/ن.ع.5، شبكة لترويج المخدرات بحوزتها كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بـ (229) كيلوغرام".

واشار المصدر ذاته من جهة أخرى، ان "حرس السواحل بالقالة/ن.ع.5،أحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لستة (06) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف (21) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان و ورقلة."

المصدر: الاذاعة الجزائرية/وأج