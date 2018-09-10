عرض الفيلم الوثائقي "أطلال" للمخرج جمال كركار بالجزائر العاصمة

عرض الأحد بالجزائر العاصمة الفيلم الوثائقي "أطلال" للمخرج جمال كركار الذي يتناول حياة قرية هجرها سكانها خلال سنوات الارهاب للمخرج .

تم عرض هذا الفيلم الذي أخرج سنة 2016 في إطار الطبعة الثامنة لـأ"افاق فيلم ويك" التي نظمها الديوان الوطني للثقافة والإعلام بقاعة الأطلس بمساهمة جمعية "كونيفر" والتي جمعت أفلاما يدعمها الصندوق العربي للفنون و الثقافة.

تعاقبت في هذا الفيلم شهادات حول ماضي و حاضر قرية اولاد علال الفلاحية التي هجرها سكانها بسبب الأعمال الارهابية التي استهدفت هذه المنطقة.

وعلى مدى 111 دقيقة من الزمني تطرق المخرج إلى عودة الحياة و السكان لهذه القرية التي يعاد إعمارها والتقى بسكانها الذين عاشوا فترة الارهاب و عادوا لإعادة بناء قريتهم.

سرد كبار السنّ أمام عدسات الكاميرا تضحياتهم إبان حرب التحرير الوطني و الرعب الذين عانوا منه خلال التسعينات من اختطاف للأطفال وعمليات الاغتيال و غيرها.

كما تحدث المخرج مطولا مع مجموعة من الشباب الذين يتراوح سنهم ما بين 20 و 35 سنة الذين تطرقوا إلى مشاكلهم لاسيما البطالة و الفراغ.

اختير هذا الفيلم في مهرجانات على غرار المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بأغادير وكان قد تحصل على جائزة أحسن فيلم وثائقي بمهرجان سيني أفريكانو لطنجة.

كما تم خلال اليوم الثاني من "افاق فيلم ويك" عرض أفلام تونسية "فتزوج روميو جوليت" للمخرج عماد مرزوق و "شلاط تونس" للمخرج عطية حبيب.

يعد "افاق فيلم ويك" لقاء سينماتوغرافي سنوي متنقل يقام كل سنة في مدينة عربية لترقية آخر انتاجات المنطقة. تتواصل هذه التظاهرة إلى غاية 10 سبتمبر بقاعة الأطلس.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج