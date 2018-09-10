الإعلان عن حكومة جديدة في مالي من 32 وزيرا

أعلنت السلطات في مالي اليوم الاثنين عن تشكيلية الحكومة الجديدة برئاسة سومايلو بوباي مايغا الذي حظي بثقة الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا.

و أوضح بيان للوزارة الأولى أن" الحكومة الجديدة تضم 32 وزيرا من ضمنهم 7 وزراء جدد و11 امرأة مقابل 36 وزيرا في الحكومة السابقة التي تم تشكيلها في 30 ديسمبر 2017 ".

واحتفظ أغلب الوزراء بحقائبهم في التشكيلة الجديدة للحكومة بينما غادر بعض الوزراء وتغيرت مناصب بعض الوزراء كوزير الخارجية تيام كوليبالي الذي أصبح

وزيرا للعدل.

وتم تعيين كاميسا كامارا (35 عاما) وزيرة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية