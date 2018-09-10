جثمان والي ميلة يوارى الثرى بعنابة ورئيس الجمهورية ينعي الفقيد

ووري الثرى ظهر اليوم الاثنين بمقبرة زغوان بمدينة عنابة جثمان والي ميلة أحمودة أحمد زين الدين الذي وافته المنية مساء أمس الأحد بالمستشفى الجامعي بقسنطينة و ذلك بحضور جمع غفير من المواطنين و أقاربه و أصدقائه و إطارات سامية في الدولة.

و تقدم الموكب الجنائزي وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي و السلطات المدنية و العسكرية لولاية عنابة و عديد الولاة بشرق البلاد الذين أدوا قبل ذلك صلاة الجنازة بمسجد زيغود يوسف.

قبل ذلك تنقل بدوي إلى المنزل العائلي لوالي ميلة أحمودة أحمد زين الدين بعنابة لتقديم واجب العزاء باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و كذا باسم أعضاء الحكومة لعائلة المرحوم.

للتذكير فقد انتقل والي ميلة أحمودة أحمد زين الدين إلى رحمة الله مساء أمس الأحد بالمركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة بعد أن أدخل إلى مصلحة الاستعجالات لذات الهيكل الصحي عقب وعكة صحية.

و قد تخرج الراحل أحمودة أحمد زين الدين من المدرسة الوطنية للإدارة و شغل عديد مناصب المسؤولية من بينها أمين عام لولاية سطيف قبل أن يتم تعيينه في جويلية 2017 واليا لميلة.

و قد ترك الراحل وراءه أرملة و ثلاثة أطفال.