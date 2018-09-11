الرابطة المحترفة الأولى- الجولة الخامسة: وفاق سطيف في الصدارة مؤقتا

يتصدر وفاق سطيف مؤقتا ترتيب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عقب فوزه وبصعوبة اليوم الاثنين أمام ضيفه شباب بلوزداد (3-2) بملعب 8 ماي 1945 في لقاء يدخل ضمن فعاليات الشطر الأول من الجولة الخامسة والتي شهدت أول فوز لمولودية وهران بعد أن أطاحت بجمعية عين مليلة (3-1).

وافتتح الوفاق باب التسجيل عبر ضربة جزاء نفذها اللاعب السابق لـ ''الشباب'' على لاكروم بنجاح في الدقيقة ال10. ولكن الزوار تمكنوا من تعديل النتيجة بفضل اللاعب بورنان في الدقيقة 28 قبل أن يعود نفس اللاعب ويهدي التقدم للزوار في الدقيقة 43.

وعاد ''النسر السطايفي'' من جديد في النتيجة عبر اللاعب بوقلمونة الذي نجح في تسديد ركلة جزاء في الدقيقة 84. وفي الوقت الذي كان يتجه فيه اللقاء إلى التعادل، تمكن اللاعب بوقلمونة من تسجيل هدف الفوز في الدققية الأخيرة من عمر اللقاء.

وشهدت هذه الجولة، تسجيل أول فوز لمولودية وهران منذ انطلاق الموسم بعد أن تمكنت من الاطاحة بالضيف جمعية أمل عين مليلة بنتيجة 3-1. وكانت أهداف المولودية بواسطة حمار (د23)، سباح (د43) وشيبان (د89) بينما قلص اللاعب سي عمار النتيجة لصالح جمعية أول عين مليلة في الدقيقة 85. وجاء الفوز الأول لنادي الغرب الجزائري بعد الرحيل الرسمي للمدرب المغربي بادو زاكي.

أما شباب قسنطينة بطل الموسم الفارط، فقد أطاح بالضيف اتحاد بلعباس بنتيجة ثقيلة (3-0) تفنن فيها كل من بلعميري (د45 ود68) وعبيد (د58).

ومن جهته، فاز نصر حسين داي على شبيبة الساورة (1-0) بفضل الهداف قاسمي (د13) في لقاء مقدم جرت وقائعه بملعب 20 أوت 55 (الجزائر العاصمة).

وستتواصل فعاليات هذه الجولة يوم الثلاثاء بإجراء مبارايات أولمبي المدية - مولودية الجزائر، دفاع تاجنانت - أهلي برج بوعريريج وشبيبة القبائل - نادي بارادو، على أن تختتم يوم الأحد 7 أكتوبر بإجراء لقاء اتحاد الجزائر - مولودية بجاية.