أطباء بلا حدود:غرق أكثر من 100 مهاجر قبالة ساحل ليبيا مطلع سبتمبر الجاري

كشفت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الاثنين نقلا عن ناجين أن حوالي 100 مهاجر لقوا حتفهم في مطلع شهر سبتمبر الجاري عندما غرق قاربان مطاطيان قبالة سواحل ليبيا.

وأوضحت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن القاربين انطلقا من الساحل الليبي في مطلع سبتمبر وكان كل منهما يحمل عشرات الأشخاص معظمهم أفارقة.

ونقلت المنظمة عن أحد الناجين إن محرك أحد القاربين تعطل بينما فرغ الهواء من الثاني مشيرا إلى أن البعض نجوا بالتشبث بالحطام الطافي.

يذكر أن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قدرت مؤخرا أعداد الوفيات والمفقودين في رحلات الهجرة غير شرعية من ليبيا عبر البحر المتوسط بأكثر من 1600 شخص هذا العام.

وأشار تقرير المفوضية الجديد الذي يحمل عنوان "رحلات يائسة" إلى انخفاض أعداد الأشخاص الذين يصلون إلى أوروبا مبرزا ارتفاع معدل الخسائر في الأرواح بشكل حادي خاصة بين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط.