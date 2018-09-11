الخارجية الليبية تتبرأ من تصريحات حفتر غير اللائقة

تلقى وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، الاثنين اتصالا هاتفيا من نظيره الليبي، محمد الطاهر سيالة، حرص خلاله هذا الأخير على "التبرؤ من التصريحات غير اللائقة المعزاة لحفتر"، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و أكد ذات المصدر ان الوزير الليبي "حرص على التبرؤ من التصريحات غير اللائقة المعزاة لحفتر،" مجددا "تمسك السلطات الليبية بالحفاظ على العلاقات الأخوية و التاريخية القائمة بين البلدين و الشعبين و تعزيزها".

و أضاف نفس المصدر أن سيالة أعرب أيضا عن ارتياحه "لدور الجزائر و مساهمتها في اطار المسار الأممي لتسوية الأزمة الليبية، مساهمة ما فتئت الجزائر تقدمها في ظل الكتمان المطلوب و هذا باعتراف المجموعة الدولية منذ بداية الأزمة".

و من جهته، أبى مساهل إلا أن يطمأن نظيره الليبي بأنه "لا يمكن لأي تصريح أيا كانت طبيعته أن يشكل مساسا بعلاقات التضامن و الأخوة الوثيقة بين البلدين و أن الجزائر ستواصل جهودها في البحث عن حل سياسي للازمة الليبية في ظل احترام المبادئ التي دافعت عنها دوما، لا سيما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و احترام سيادتها".

و أكد بيان وزارة الشؤون الخارجية ان "الوزيرين اتفقا على مواصلة "التشاور المنتظم"، الموجود بين البلدين حول جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك.