البطولة الافريقية 2018 (400 م 4 سباحات) : الجزائرية رانية نفسي تحرز ميدالية ذهبية

أهدت السباحة الجزائرية نفسي رانية الجزائر،اول ميدالية ذهبية في البطولة الافريقية -2018 للسباحة ، التي تجري من 10 الى 16 سبتمبر الجاري بمسبح المركب الاولمبي محمد بوضياف( الجزائر العاصمة), عقب فوزها بنهائي سباق 400م ، اربع سباحات بتوقيت 4 د: 56 ثا و 96 ج.م.

وتعزز حصاد السباحين الجزائريين بميداليتين برونزيتين، من إنجاز مجاهد نسرين ، صاحبة المركز الثالث في سباق 100م سباحة حرة مسجلة توقيتا قدره: 58 ثا و 09 ج.م بالإضافة الى برونزية آمال مليح في 50 م سباحة على الظهر بتوقيت 29ثا و 67 ج.م .)

النتائج الفنية لليوم الأول

100م سباحة حرة ( سيدات):

1- ايرن غلاكهير ( جنوب افريقيا) : 54 ثا 79 ج.م

2- فريدة عصمان ( مصر) : 56ثا 80 ج.م

3-مجاهد نسرين (الجزائر) : 58 ثا 09 ج.م

100 م على الصدر ( رجال):

1- وسيم إلومي ( تونس) : 1د 01ثا و 26 ج.م

2- يوسف الكماش (مصر): 1د 01ثا و54 ج.م

3- آلريك باسون ( جنوب افريقيا): 1د 01ثا و 54 ج.م

400م 4 سباحات ( سيدات)

1- نفسي رانية حميدة ( الجزائر): 4د 56 ثا و96 ج.م

2- سمونتا روندل ( جنوي افريقيا): 4د 59ثا و75 ج.م

3-جيسيكا واهلن ( جنوي افريقيا): 5 د 00ثا و 66 ج.م

200م سباحة حرة ( رجال)

1- محمد سامي (مصر) : 1د 49 ثا و 62 ج.م

2- مروان الكماش ( مصر) :1د 49 ثا 88 ج. م

3- محمد اقيلي ( تونس) :1د 60ثا و07 ج.م

50 م سباحة على الظهر ( سيدات)

1- ايرن غلاكهير ( جنوب افريقيا) : 29ثا و 04 ج.م

2- سميحة محسن ( مصر) : 29 ثا و 51 ج.م

3- آمال مليح ( الجزائر): 29ثا 67 ج.م

50 م على الظهر (رجال) :

1- محمد سامي ( مصر) 25ثا 49 ج.م

2- جاك قان ويك ( جنوب افريقيا) 25 ثا و90 ج.م

3- عبد الله عرجون (الجزائر) 26ثا و54 ج.م

4 مرات 200م سباحة حرة (سيدات)

1- جنوب افريقيا : 8د 29 ثا و89 ج.م

2- الجزائر : 8د 33 ثا و 30 ج.م

3- تونس : 9د 05ثا و40 ج.م

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج