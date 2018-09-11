البطولة الافريقية 2018 (400 م 4 سباحات) : الجزائرية رانية نفسي تحرز ميدالية ذهبية

11/09/2018 - 10:24

أهدت السباحة الجزائرية نفسي رانية الجزائر،اول ميدالية ذهبية في البطولة الافريقية -2018 للسباحة ، التي تجري من 10 الى 16 سبتمبر الجاري بمسبح  المركب الاولمبي محمد بوضياف( الجزائر العاصمة), عقب  فوزها بنهائي سباق 400م ، اربع سباحات بتوقيت 4 د: 56 ثا و 96 ج.م.

وتعزز حصاد السباحين الجزائريين بميداليتين برونزيتين، من إنجاز مجاهد نسرين ، صاحبة المركز الثالث في سباق 100م سباحة حرة مسجلة توقيتا قدره: 58  ثا و 09 ج.م  بالإضافة الى برونزية آمال مليح في 50 م سباحة على الظهر بتوقيت  29ثا و 67 ج.م .)

النتائج الفنية  لليوم الأول

  100م سباحة حرة ( سيدات):

1- ايرن غلاكهير  ( جنوب افريقيا) :  54 ثا 79 ج.م

2- فريدة عصمان  ( مصر) : 56ثا 80 ج.م   

3-مجاهد نسرين (الجزائر) :      58 ثا 09 ج.م  

100 م على الصدر ( رجال):

1- وسيم إلومي  ( تونس) :  1د 01ثا و 26 ج.م 

2- يوسف الكماش (مصر):  1د 01ثا و54 ج.م 

3- آلريك باسون   ( جنوب افريقيا): 1د 01ثا و 54 ج.م  

  400م 4 سباحات ( سيدات)   

1- نفسي رانية حميدة   ( الجزائر):     4د 56 ثا و96 ج.م

2- سمونتا روندل  ( جنوي افريقيا):  4د 59ثا  و75 ج.م

3-جيسيكا واهلن  ( جنوي افريقيا):    5 د 00ثا و 66 ج.م

  200م سباحة حرة  ( رجال)

1- محمد سامي     (مصر) : 1د 49 ثا و 62 ج.م 

2- مروان الكماش ( مصر) :1د 49 ثا 88 ج. م 

3- محمد اقيلي   ( تونس)   :1د 60ثا و07 ج.م 

 50 م سباحة على الظهر ( سيدات)

1-  ايرن غلاكهير  ( جنوب افريقيا) : 29ثا و 04 ج.م 

2- سميحة محسن   ( مصر) : 29 ثا و 51 ج.م 

3- آمال مليح        ( الجزائر):  29ثا 67 ج.م    

50 م على الظهر (رجال) :

1- محمد سامي    ( مصر)      25ثا 49 ج.م

2- جاك قان ويك  ( جنوب افريقيا) 25 ثا و90 ج.م

3- عبد الله عرجون (الجزائر)  26ثا و54 ج.م  

4 مرات 200م سباحة حرة (سيدات)

1- جنوب افريقيا :  8د 29 ثا و89 ج.م

2- الجزائر :  8د 33 ثا و 30 ج.م

3- تونس :  9د 05ثا و40 ج.م 

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

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