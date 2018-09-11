وزير التجارة يشرف على افتتاح أسبوع الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية

أشرف وزير التجارة، سعيد جلاب أمس الاثنين بواشنطن، على افتتاح أسبوع الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية و هو موعد ثقافي و اقتصادي يهدف إلى التعريف بتاريخ و تراث الجزائر و بمؤهلاتها الاقتصادية و السياحية.

وانطلقت فعاليات التظاهرة ببهو المركز الفيدرالي "رونالد ريغان" بحضور السفيرة، جوان بولاشيك، الأمينة المساعدة الرئيسية لمكتب شؤون الشرق الأوسط، و السيدة سارا كامب، الأمينة المساعدة الرئيسية بكتابة الدولة للتجارة و سلطات مقاطعة كولومبيا و سفير الجزائر بواشنطن، السيد مجيد بوقرة

وقام الوزير بعد ذلك بتدشين المعرض المنظم على هامش هذه التظاهرة و الذي يشارك فيه ما يقارب ال40 مؤسسة وطنية تنشط في قطاعات الكهرباء و الإلكترونيك و الصناعات الكهرومنزلية و الصناعة الغذائية و المنتجات التقليدية و كذا الخزف و الزرابي و الألبسة و الحلي بهدف الترويج للمنتوج الوطني

كما يعرف المعرض مشاركة متعاملين اثنين من القطاع الخاص في مجال الصناعة الكهرومنزلية و هما شركتي كوندور و ايريس.

هذا ووجه المنظمون دعوة لثلاث شركات عملاقة في مجال التوزيع بالولايات المتحدة، والمارت و كوستكو و هول فود في مسعى يهدف إلى ادخال المنتجات الجزائرية بمحلات التوزيع الكبرى الأمريكية.

وسيكون للوزير خلال فترة اقامته بواشنطن محادثات مع مسؤولين من كتابة الدولة وكتابة الدولة للتجارة و اجتماعات مع ممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية.