مساهل يعرب بالقاهرة عن أسفه للقرار الأمريكي بقطع الدعم المالي عن وكالة الأونروا

أعرب وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل عن "أسفه" لقرار الإدارة الأمريكية بقطع الدعم المالي عن وكالة إغاثة اللاجئين (الأونروا) .

و خلال مشاركته هذا الثلاثاء بالقاهرة في جلسة خاصة لوزراء الخارجية شدد مساهل على أن دعم الأونروا التي أنشأت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل"مسؤولية قانونية و سياسية و أخلاقية لضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العيش الكريم والاستفادة من الخدمات الاجتماعية، لاسيما الصحية والتعليمية منها".

و دعا في هذا الإطار إلى دعم وكالة الأونروا "من خلال حشد الدعم السياسي و المالي لها مذكرا بأن الجزائر تتصدر قائمة الدول الداعمة لموازنة السلطة الفلسطينية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق."

كما أكد في الوقت ذاته على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي "من قضايا الحل النهائي، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، لاسيما القرار رقم 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يضمن حق اللاجئين في العودة.