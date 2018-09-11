ميهوبي لـ"فوروم لإذاعة الثقافية" : 930 دار نشر حاضرة في صالون الكتاب.. والجزائر ضيفة شرف 4 دول في 2019

أعلن وزير الثقة عزالدين ميهوبي أن الجمهورية الصينية ستكون ضيفة شرف الطبعة المقبلة من الصالون الدولي للكتاب الذي سيتنظم خلال الفترة الممتدة بين 29 أكتوبر و 10 نوفمبر المقبل بالجزائر العاصمة، بمشاركة 930 دار نشر (منها 250 ناشر جزائري) يمثلون 51 دولة..

وأوضح خلال نزوله ضيفا على "فوروم الإذاعة الثقافية" (سجال ومعني) بنادي عيسى مسعودي للإذاعة الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الصالون الذي سيشهد على هامشه فعاليات ثقافية ومهنية، سيكرم المخرج اليوناني الشهير كوستا غابراس بمناسة مرور 50 سنة على نيلة جائزة الأوسكار لأحسن فيلم أجنبي عن فيمله "زد" الذي دخل المسابقة باسم الجزائر، وهو انجاز فنّي غير مسبوق في تاريخ السينما الجزائرية والعربية. وستتم بالمناسبة عرض بعض أفلامه خلال الحدث.

وبمناسبة الذكرى الستين للعلاقات الجزائرية الصينية، أكد ميهوبي تنظيم برنامج ثقافي بالبلدين يؤرخ ويعزز العلاقات المتينة بين البلدين.

من جهة أخرى أعلن الوزير أن الجزائر ستكون ضيفة شرف بصالون الكتاب بكوبا الذي ينظم في شهر فبراير 2019، والذي سيشهد، كما قال، مشاركة 20 عملا أدبيا جزائريا قامت دولة كوبا بترجمتها إلى اللغة الإسبانية بهدف تمكين القاري الكوبي من الإطلاع على الأدب الجزائري بلغته، معتبرا إياها خطوة عملاقة في إطار ترسيخ العلاقات المتميزة جدا بين البلدين.

أضاف أن الجزائر ستكون أيضا ضيفة شرف بمعرض الكيبك للكتاب بكندا، والبحرين فضلا عن وجود دعوة من فنزويلا لتكون الجزائر ضيف شرف بمعرضها الدولي للكتاب، وهو ما يؤكد، يضيف الوزير، المكانة المرموقة التي تحتلها الجزائر .

كما أعلن عن مشاركة الجزائر في الدورة الثانية لقمة 5+5 ثقافة بلشبونة، والتي تعنى بمناقشة سبل التعاون الثقافي بين بلدان ضفتي البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الدورة الثالثة ستحتضنها الجزائر دون الكشف عن موعدها.

على صعيد آخر اعتبر وزير الثقافة عزالدين ميهوبي النشاط الفني لقطاعه خلال الصائفة الماضي " ناجحا بكل المقاييس" من خلال الحفلات الفنية التي نظمها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي تكفل، حسبه، بالجانب المالي للتظاهرات، مشيرا إلى أنه تم تنظيم حوالي 730 حفل فني في 41 ولاية حضرها أزيد من مليون و400 ألف متفرج، وذلك بمشاركة 3250 فنانا جزائريا من بينهم 65 فنانا مغتربا.

وردا على سؤال يتعلق بالسجال الدائر حول منع فيلم العربي بن ميهوبي، أكد الوزير ميهوبي انه تلقى معلومات تفيد بأن مخرج الفيلم أبدى استعداده لقبول بعض التحفظات التي قدمتها له اللجنة المكلفة بمشاهدة الفيلم، معتبرا إياها استجابة إيجابية ومهمة من شأنها أن تجعل الفيلم يستجيب لمنطق القانون.مشددا على ضرورة انتظار موقف اللجنة من هذا التطور حسب تعبيره.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية / عياش سنوسي