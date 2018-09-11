الرابطة المحترفة الأولى-الجولة الخامسة: شبيبة القبائل تلتحق بالاتحاد في الوصافة و تاجنانت يحقق فوزها الأول

تميزت الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جرت يومي الاثنين و الثلاثاء بانفراد فريق وفاق سطيف بريادة الترتيب فيما التحقت شبيبة القبائل باتحاد الجزائر في الصف الثاني بينما حقق فريق دفاع تاجنانت اول فوز له هذا الموسم على حساب أهلي برج بوعرريج و عادت مولودية الجزائر بانتصار ثمين من المدية أمام الاولمبي المحلي.

ففي قمة اليوم الثلاثاء بملعب اول نوفمبر بتيزي وزو انتظر رفاق بن علجية الدقيقة الـ 83 وراسية حمرون لتسجيل هدف المباراة الوحيدة امام نادي بارادو الذي اهدر عدة فرص لفتح باب التسجيل في الشوط الاول ليتلقى الفريق هزيمته الأولى هذا الموسم فيما تواصل الشبيبة مسيرتها الموفقة في بداية هذا الموسم.

من جهته عاد فريق مولودية الجزائر بانتصار ثمين من المدية على حساب الاولمبي المحلي بفضل ثنائية سويبع ونقاش في مباراة كان فيها الفريق المحلي متقدما في النتيجة و ضيع اكثر من ذلك ضربة جزاء دقائق قليلة قبل الهدف الثاني للمولودية التي ارتقت الي المركز الرابع .

و في مؤخرة الترتيب سجل فريق دفاع تاجنت فوزه الاول هذا الموسم بمناسبة استقباله الصاعد الجديد اهلي برج بوعرريج (3-1) قى مواجهة تألق فيها اللاعب لعريبي بتوقيعه لثنائية. وسمح هذا الانتصار للدفاع من ترك المركز الأخير لشباب بلوزداد .

وكانت الجولة قد انطلقت امس الاثنين وسمحت لوفاق سطيف من الانفراد مؤقتا بصدارة الترتيب عقب فوزه وبصعوبة أمام ضيفه شباب بلوزداد (3-2) .

وافتتح الوفاق باب التسجيل عبر ضربة جزاء نفذها اللاعب السابق ل ''الشباب'' على لاكروم بنجاح في الدقيقة ال10. ولكن الزوار تمكنوا من تعديل النتيجة بفضل اللاعب بورنان في الدققية 28 قبل أن يعود نفس اللاعب ويهدي التقدم للزوار في الدقيقة 43.

وعاد ''النسر السطايفي'' من جديد في النتيجة عبر اللاعب بوقلمونة الذي نجح في تسديد ركلة جزاء في الدقيقة 84. وفي الوقت الذي كان يتجه فيه اللقاء إلى التعادل، تمكن اللاعب بوقلمونة من تسجيل هدف الفوز في الدققية الأخيرة من عمر اللقاء.

وشهدت هذه الجولة، تسجيل أول فوز لمولودية وهران منذ انطلاق الموسم بعد أن تمكنت من الاطاحة بالضيف جمعية أمل عين مليلة بنتيجة 3-1. وكانت أهداف المولودية بواسطة حمار (د23)، سباح (د43) وشيبان (د89) بينما قلص اللاعب سي عمار النتيجة لصالح جمعية أول عين مليلة في الدقيقة 85. وجاء الفوز الأول لنادي الغرب الجزائري بعد الرحيل الرسمي للمدرب المغربي بادو زاكي.

أما شباب قسنطينة بطل الموسم الفارط، فقد أطاح بالضيف اتحاد بلعباس بنتيجة ثقيلة (3-0) تفنن فيها كل من بلعميري (د45 ود68) وعبيد (د58). ومن جهته، فاز نصر حسين داي على شبيبة الساورة (1-0) بفضل الهداف قاسمي (د13) في لقاء مقدم جرت وقائعه بملعب 20 أوت 55 (الجزائر العاصمة).

وتختم هذه الجولة يوم الأحد 7 أكتوبر بإجراء لقاء اتحاد الجزائر - مولودية بجاية.